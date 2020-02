Ce soir sur W9 « Les 100 vidéos » : spéciale « Drôle & Sexy » (vidéo)

ANNONCES





« Les 100 vidéos » sont de retour pour la saison des amours ce soir sur W9. À cette occasion, Issa Doumbia et ses chroniqueurs vous ont concocté une émission spéciale drôle et sexy. Et c’est aux côtés de la jolie Séverine Ferrer et de l’humoriste Bruno Guillon qu’ils partageront cette nouvelle soirée.



ANNONCES





« Les 100 vidéos » : présentation

De la 100e à la première place, découvrez les images les plus drôles et les plus sexy d’Internet et du petit écran. Au programme, des situations cocasses, des dérapages sexy, des publicités amusantes mais sensuelles, ou encore des animateurs télé pris au dépourvu en plein direct… Bref, préparez-vous à passer une soirée pleine de charme, de rire et de bonne humeur. Et comme à son habitude, Issa réservera quelques surprises à ses chroniqueurs. Entre photobomb sexy, jeux insolites et danses endiablées, Priscilla, Roxane et Norbert feront monter la température d’un cran sur le plateau !

Quelle vidéo occupera la première place du podium ?

Bande-annonce vidéo

En attendant ce soir, découvrez quelques images de votre soirée…



ANNONCES





Alors envie de vous amuser ? Si oui, rendez-vous ce soir dès 21h05 sur W9 et bien sûr en replay et streaming vidéo sur 6play.

4.82 / 5 ( 17 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES