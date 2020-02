« 12 coups de midi » vidéo : l’étoile mystérieuse bientôt trouvée, pas de nouvel indice

ANNONCES





« 12 coups de midi » vidéo. Hier midi l’étoile mystérieuse du jeu de TF1 « Les douze coups de midi » n’a rien révélé de nouveau. Une étoile qui ne devrait plus tarder à être trouvée par Éric. Et oui déjà… À priori c’est en milieu de semaine prochaine que cette étoile va être dévoilée. Et certains seront surpris car les indices sont, une fois de plus, loin d’être évidents.



Et sinon hier, sachez qu’Éric a remporté la somme de 3.000 euros à partager dont 1.500 pour la fameuse cagnotte des téléspectateurs.

Du côté de l’étoile mystérieuse, pas de nouvel indice donc ce qui ne permet pas à Éric, enfin pour le moment en tout cas, de faire avancer le schmilblick. Face à la magnifique vue du Port de Marseille, notre champion breton a proposé le nom de Samy Naceri, en référence bien sûr à la saga des films Taxi dont il était l’un des héros.



À ce jour, et après 77 participations, notez qu’Éric est à la tête d’une cagnotte de 425.255 euros de gains et de cadeaux dont près de 271.000 euros de cash.

Rappel des indices et noms proposés pour l’étoile mystérieuse

Même si rien n’avance, rappel des indices de l’étoile : la ville de Marseille, une navette spatiale, un véhicule de police, le téléphérique de Grenbole

Indice bientôt: un poste de télévision

🎁 Les cadeaux offerts par Stars-actu 🎁 : il s’agit d’un comédien qui a été animateur sur France 2 et dont le fils officie régulièrement à la télévision.

Noms déjà proposés

Fernandel, Franck Gastambide, Marie-Claude Pietragalla, Patrick Fiori , Éric Cantona, Benoît Magimel, Sting, Frédéric Diefenthal, Kad Merad, Malik Bentalha, Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Jean Reno, Didier Deschamps, Gérard Depardieu, Calogero, Samy Naceri.

« 12 coups de midi » vidéo : extrait

On termine comme souvent par des images et un moment qualifié de « magique » par Jean-Luc Reichmann. Il s’agit de l’intervention de Rachel, maman de Frédéric, l’un des candidats du jour.

Retour des « 12 coups de midi » aujourd’hui dès 12 heures sur TF1 et bien sûr en replay et streaming gratuit sur MYTF1.

