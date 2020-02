Nabilla de retour à la télé, elle va animer « Love Island » (VIDEO)

ANNONCES





Trois mois après être devenue maman pour la première fois, Nabilla va faire son grand retour sur le petit écran le mois prochain. Alors que la jeune femme est installée avec son mari, Thomas Vergara, et leurs fils Milann, à Dubaï, elle a fait une grande annonce cette semaine.

En effet, Nabilla va faire ses débuts en tant qu’animatrice télé pour l’émission « Love Island », dont la diffusion débutera le lundi 2 mars sur Amazon Prime.



« Surprise ! C’est moi votre présentatrice de Love Island ! Une île, des célibataires, plein d’amour, trop de sentiments. Retrouvez moi le 2 mars, seulement sur Amazon Prime Video ! À très vite ! » annonce Nabilla dans la vidéo mise en ligne avec le mot de passe « Love_Island ».

« Love Island » est l’adaptation française d’une télé-réalité britannique du même nom. Le principe est de réunir des célibataires en quête d’amour sur une île. Et si cette adaptation aura lieu en Afrique du Sud, la nouveauté de cette version Amazon Prime pour la France, c’est que le public va pouvoir interragir et décider de l’avenir des candidats en faisant des choix via l’application de l’émission.



Le tournage aura ainsi lieu en direct, comme c’était le cas pour « Secret Story ». Et Nabilla sera sur place à leurs côtés.

Bon ! J’ai une bonne nouvelle à vous annoncer avant tout le monde… 😍 Mais pour savoir ce que c’est vous devez trouver le mot de passe pour déverrouiller la vidéo : https://t.co/7GdRYNbmOC — Nabilla Vergara (@Nabilla) February 5, 2020

