5 choses à savoir sur « Les Minions », le film de France 2 ce soir (vidéo)

« Les Minions » en mode rediffusion ce soir sur France 2 dès 21h05 ou en streaming vidéo via la fonction direct de France.TV. Un film que vous connaissez probablement par coeur et dont la dernière rediffusion sur la chaîne remonte à décembre 2018.



Les Minions : synopsis, histoire

Les Minions sont des petites créatures jaunes qui existent depuis la nuit des temps, ils sont l’évolution d’organismes unicellulaires jaunes qui n’ont qu’un seul but : servir les méchants les plus ambitieux de l’histoire. Après que leur incompétence a détruit tous leurs maîtres, dont un tyrannosaure Rex, Gengis Khan et Dracula, ils décident de s’isoler du monde et de commencer une nouvelle vie en Antarctique. Quelque temps après, dans les années 1960, l’absence d’un maître les pousse dans la dépression, Kevin, Stuart et Bob se mettent alors en quête d’un nouveau méchant. Ils se rendent alors à une convention de méchants, où ils sont en concurrence pour le droit d’être les hommes de main de Scarlet Overkill, une méchante élégante et ambitieuse déterminée à dominer le monde et à devenir la première femme super-méchante.

5 choses à savoir sur « Les Minions »

– Dans « Les Minions » on retrouve les petites créatures jaunes que l’on a découvert dans les deux premiers volets de « Moi moche et méchant ».

– Gru, dont la voix française est celle de Gad Elmaleh, fait un caméo dans le film



– Le personnage de Herb Overkill est fortement inspiré des Mods, un mouvement culturel londonien né à la fin des années 50.

– Les Voix Françaises sont celles de Pierre Coffin, Marion Cotillard, Guillaume Canet, Philippe Laudenbach, Christian Gonon …

– Le film a été un gros succès en salles avec 1 159 398 397 dollars de recettes mondiales. En France, plus de 6.5 millions de spectateurs l’ont découvert en salles.

Vidéo

Et on termine comme souvent par la bande-annonce officielle…

