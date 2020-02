Demain nous appartient en avance : un témoignage important (résumé + vidéo épisode 668 DNA du 25 février 2020)

5 ( 6 )



ANNONCES





Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 668 du mardi 25 février 2020 –Ce soir dans votre feuilleton de TF1 « Demain nous appartient », la police reçoit un témoignage important au sujet de la femme victime d’un accident de voiture. Il a observé la scène et il pense que l’accident a été provoqué volontairement…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



ANNONCES





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 668

Un soir au commissariat, Martin et Karim reçoivent le témoignage d’un homme. Il y aurait eu un accident de voiture aux abords de Sète. Si ce visage inconnu est entendu par la police, c’est que cet accident a certainement bien des secrets à livrer…

Et à l’hôpital, des révélations mettent en péril l’équilibre de certains et attisent la curiosité d’autres. Alors qu’Aurore est déterminée à prendre des mesures pour éviter que le pire ne se produise à nouveau, Sara est de plus en plus anxieuse. Et Bart se lance finalement dans une nouvelle activité qui pourrait bien s’avérer dangereuse…



ANNONCES





Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 668 du 25 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 6 Aucune note

LIENS SPONSORISES