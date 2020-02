« A bras ouverts » : 5 choses à savoir sur le film proposé ce soir par M6 (vidéo)

4.4 ( 7 )

« A bras ouverts » est un film de Philippe de Chauveron qui met en scène Christian Clavier, Ary Abittan ou bien encore Elsa Zylberstein. Et il sera diffusé pour la première fois en clair ce soir sur M6 dès 21h05. Pour ceux qui ne sont pas à la maison, possibilité de voir le film en streaming vidéo depuis un appareil connecté via la fonction direct de 6PLAY.



« A bras ouverts » : histoire, synopsis

Figure de la scène littéraire et médiatique française, Jean-Etienne Fougerole est un intellectuel humaniste marié à une riche héritière déconnectée des réalités. Alors que Fougerole fait la promotion dans un débat télévisé de son nouveau roman « A bras ouverts », invitant les plus aisés à accueillir chez eux les personnes dans le besoin, son opposant le met au défi d’appliquer ce qu’il préconise dans son ouvrage. Coincé et piqué au vif, Fougerole prend au mot son adversaire et accepte le challenge pour ne pas perdre la face. Mais dès le soir-même, on sonne à la porte de sa somptueuse maison de Marnes-la-coquette… Les convictions des Fougerole vont être mises à rude épreuve !

5 choses à savoir sur le film

– Au départ ce film devait s’appeler « Sivouplééé »

– Les équipes du film n’ont pas hésité à travailler en collaboration avec Sorin Mihal, un membre important de la communauté rom en Roumanie.

– Le personnage joué par Christian Clavier est inspiré de Bernard-Henri Lévy

– Lors de sa sortie en salles, le film a déclenché une petite polémique, de nombreux spectateurs le qualifiant de « raciste ».

– Même si cette comédie a fait grincer des dents, elle a connu un beau succès d’estime en salles avec 1 027 319 spectateurs.

Bande-annonce vidéo

Si cette brève présentation ne vous a pas convaincu, voici la bande-annonce officielle du film…



