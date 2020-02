Audience « La Grosse Rigolade » du 31 janvier 2020 : Cyril Hanouna enchaîne les records !

ANNONCES





Audience « La Grosse Rigolade » du 31 janvier 2020. Installer aussi vite une émission en si peu de temps relève tout de même de l’exploit ! Hier soir Cyril Hanouna a enchaîné les records avec son émission « La Grosse Rigolade » !



Records en nombre de téléspectateurs mais aussi du côté de l’ensemble des cibles prioritaires et commerciales !

Audience « La Grosse Rigolade » du 31 janvier 2020 : les chiffres

Et on commence par la première partie qui affiche 1.07 million de fanzouzes soit 4.9% du public présent devant son poste de télévision. Record sur les deux indicateurs. Records aussi auprès des 15-34 ans, des 25-49 ans et des femmes de moins de 50 ans responsables des achats. Sur les 15-34 ans, et avec 10.8% de pda, l’émission était la 3ème chaîne nationale !



La seconde partie n’a pas démérité. 908.000 téléspectateurs et 4.8% de part de marché. Là aussi il s’agit d’un record sur les deux indicateurs. Et là aussi, records sur toutes les cibles dont un très beau 13% sur les 15-34 ans. Sur cette cible, cette seconde partie a permis à C8 d’être la deuxième chaîne nationale !

📈#Audiences @C8TV Le succès encore au rendez-vous pour #LaGrosseRigolade qui enchaîne les records ! 🤣

🥇1ère chaîne TNT

📺1,07 millions de téléspectateurs#LaGrosseRigolade ça continue

🥇 1ère chaîne TNT

🏆 5ème chaîne nationale

📺 908 000 téléspectateurs 👏 @Cyrilhanouna pic.twitter.com/v4FWgKGCXt — C8 (@C8TV) February 1, 2020

Vidéos replay

Deux extraits vidéos pour finir. Et on commence par l’ultime blague de la soirée de Jean-Marie Bigard.

Deuxième vidéo, Booder teste l’hélium…

« La Grosse Rigolade » revient vendredi prochain dès 20h45 sur C8 et MyCanal.

