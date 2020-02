Audiences TV prime 31 janvier 2020 : « Stars à nu » leader devant « NCIS »

📈belle audience hier avec plus de 1,9 million de téléspectateurs et 10.1% de PdA

Le documentaire « Les 60 ans du one man show » réalise ainsi la 2eme meilleure audience de l’année pour la case du vendredi👏👏 pic.twitter.com/lXr87rNaKQ

— France3ServicePresse (@France3Presse) February 1, 2020