Sommaire de « 50’Inside » du 1er Février 2020 : Lorie Pester, Elie Semoun, Mareva Galanter, Justin Bieber

Sommaire de « 50’Inside » du 1er Février 2020. Ce soir, et comme chaque semaine, retrouvez Nikos Aliagas dès 17h50 sur TF1 pour vos deux magazines « 50’Inside l’actu » et « 50’Inside : le mag ». Pour les replay, vidéo streaming et autres extraits de l’émission rendez-vous sur la page dédiée de MYTF1.



Et cette semaine c’est Lorie Pester qui sera l’invitée de Nikos et sera ainsi présente sur le plateau pour évoquer son actualité. Après plusieurs dates en 2019, dont une au Trianon à Paris, Lorie Pester poursuit sa tournée événement « DES CHOSES A SE DIRE » à partir du 7 Mars 2020, en France et en Suisse.

L’occasion pour les fans de la chanteuse et comédienne, toujours aussi fidèles et nombreux, de partager avec elle un moment inoubliable en reprenant ses incontournables tubes, tout comme ses derniers titres issus de son album « LES CHOSES DE LA VIE ».

Sommaire de « 50’Inside » du 1er Février 2020: mais aussi…

Egalement au sommaire Justin Bieber. Le jeune chanteur canadien est de retour après 5 ans d’absence avec un album très attendu par ses fans. En attendant sa sortie le 14 février, le chanteur a mis en ligne une série documentaire dans laquelle il se livre et dévoile ses failles…



Il sera également question du film « Ducobu 3 ». Héros de la BD à succès et de deux films réunissant près de 3 millions de spectateurs, l’élève Ducobu est de retour sur vos écrans. Une comédie réjouissante avec Elie Semoun en instituteur au bord de la crise de nerf face au cancre le plus célèbre de France.

Nous avons suivi @SemounElie dans les coulisses du phénomène « Ducobu», le cancre le plus célèbre de France !

Pour la suite du reportage, RDV ce samedi à 17h50 sur @TF1 #50mninside #eliesemoun #ducobu #news pic.twitter.com/XgpedqXZqW — 50'inside (@50inside) January 31, 2020

Quant au portrait de la semaine, il sera consacré à Mareva Galanter. Elle se livrera à nous dans le cadre du portrait en cinq dates et nous racontera son engagement dans la lutte et la prévention contre le cancer.C’est d’ailleurs pour cela qu’elle participera au second numéro de « Stars à nu » qui sera diffusé vendredi prochain sur TF1.

Bien d’autres sujets vous attendent bien sûr dans « 50’Inside ». Alors rendez-vous sans faute ce soir dès 17h50 sur TF1.

