« Stars à nu » du 31 janvier : ce soir sur TF1, les hommes tombent le haut et le bas pour la bonne cause (vidéo)

« Stars à nu » du 31 janvier 2020. Vous l’attendiez ? Alors rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1, ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1, pour découvrir le premier des deux numéros de « Stars à nu ». Ce soir place aux hommes. Le but de cette émission n’est bien sûr pas de faire dans le voyeurisme mais de sensibiliser au dépistage contre le cancer du testicule et de la prostate.

Et ce sont les hommes qui vont lancer les hostilités. Sept célébrités (Satya Oblette, Bruno Guillon, Olivier Delacroix, Franck Sémonin, Baptiste Giabiconi, Philippe Candeloro et Alexandre Devoise) ont accepté le défi lancé par Alessandra Sublet.

Après des semaines d’entraînement, afin de réaliser une chorégraphie, ces 7 hommes vont se déshabiller intégralement devant un public de 1200 personnes et des millions de téléspectateurs.

Si ces 7 célébrités ont été appelées, c’est parce qu’elles sont touchées de près ou de loin par la maladie.

Et c’est ensemble qu’elles vont vivre une expérience unique où elles vont devoir se surpasser pour surmonter leur peur et se mettre à nu en public.

Avant qu’ils ne fassent tomber le haut et le bas, l’émission reviendra sur les semaines d’entrainements, les confessions, les rencontres et la préparation jusqu’au grand show final, mis en scène par Chris Marques.

« Stars à nu » débarque ce soir sur TF1 dès 21h05.

