Ce soir sur TF1 « Le Roi Arthur : La légende d’Excalibur » (vidéo)

ANNONCES





« Le Roi Arthur : La légende d’Excalibur » de Guy Ritchie est diffusé pour la première fois en clair ce soir dès 21h05 sur TF1. Rendez-vous également pour le streaming vidéo via le site et/ou l’application MYTF1 via sa fonction direct.



ANNONCES





Au casting Charlie Hunnam (Arthur), Jude Law (Vortigern), Astrid Bergès-Frisbey (La mage), ou bien encore Djimon Hounsou (Bedivere).

Après Sherlock Holmes, le réalisateur britannique Guy Ritchie s’attaque à une autre grande figure de la littérature : le roi Arthur. Il dépoussière le mythe à grand renfort d’effets spéciaux et d’acteurs de renom. Ainsi s’entoure-t-il de Charlie Hunnam pour le rôle-titre, Jude Law pour jouer le grand méchant et Djimon Hounsou pour le fidèle comparse. Un voyage mené tambour battant aux origines de la Table Ronde…



ANNONCES





« Le Roi Arthur : La légende d’Excalibur » : l’histoire (synopsis)

Aussi talentueux que rusé, le jeune Arthur règne sur les faubourgs de Londonium avec sa bande amis. Il ne se doute pas encore de l’immense destin qui l’attend, jusqu’au jour où il saisit l’épée Exalibur sans difficulté. Son avenir est alors tracé et l’heure des choix est arrivée. Il rejoint la Résistance, aidé de la mage, envoyée par Merlin. De grands défis l’attendent à commencer par maîtriser son épée magique et vaincre ses démons intérieurs pour mieux affronter son oncle, le tyran Vortigern, devenu un roi craint et impitoyable…

Secrets de tournage

– Pour entrer dans son personnage, Charlie Hunnam (Sons of Anarchy, Pacific Rim), plus habitué aux motos et blousons noirs qu’aux combats à l’épée et au port de la cape a dû suivre un entraînement militaire. Il a pris 10 kilos de muscles, rançon de ses 500 pompes quotidiennes, car Guy Ritchie voulait que son Arthur dégage quelque chose de violent et de viril. Pari réussi. Outre The Gentlemen en préparation, on le retrouvera dans le rôle-titre de la série Shantaram sur Apple TV+.

– Jude Law (Stalingrad, The Young Pope), un familier de Ritchie, puisqu’il incarne Watson aux côtés de Robert Downey Jr depuis 2009, s’est glissé avec délectation dans la peau du méchant de service. Et quel méchant… Il avait déjà joué avec Charlie Hunnam dans Retour à Cold Mountain d’Anthony Minghella en 2004. Le britannique renfilera la veste de Watson dans le prochain Sherlock Holmes au cinéma, et la chasuble pour camper The New Pope sur Canal+.

– La droiture et les valeurs chevaleresques du personnage de Bedivere sont incarnées par le comédien béninois Djimon Hounsou (Amistad, Blood Diamond), tout en mesure. Dans un tout autre registre, on le retrouvera début 2020 dans la comédie anglaise The King’s Man : première mission. A noter parmi le cast, quelques visages connus tels que Eric Bana (Troie, Munich) dans le rôle d’Uther, Aidan Gillen (Lord Baelish dans Game of Thrones) et… David Beckham !

Bande-annonce : vidéo

On enchaîne et on conclut comme toujours avec les images…

Du grand spectacle inédit, dimanche soir @TF1 ⚔️ Le Roi Arthur

La légende d'Excalibur pic.twitter.com/thtmkDCFAs — TF1 Pro (@TF1Pro) February 5, 2020

Bonne soirée avec « Le Roi Arthur : La légende d’Excalibur » (

4.79 / 5 ( 33 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES