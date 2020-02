Ce soir à la télé : lancement de « Pékin Express : retour sur la route mythique » (VIDEO)

5 ( 3 )



Pékin Express au programme TV du mardi 25 février 2020 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous à 21h05 sur M6 pour le lancement de « Pékin Express : retour sur la route mythique ». Au programme ce soir, le premier épisode de cette saison all-stars 2020 après le succès d’audience du retour du programme l’été dernier.

A suivre dès 21 heures sur M6, en direct sur tous vos écrans puis en replay sur 6play durant 7 jours.



Pékin Express fête cette année ses 15 ans ! Pour cette édition spéciale, 7 binômes emblématiques vont refaire la route mythique de Moscou à Pékin ! La compétition va être poussée à son plus haut niveau avec des candidats qui reviennent tous pour gagner !

Pékin Express : retour sur la route mythique, présentation de la saison

Nous retrouverons des binômes redoutables qui avaient été éliminés en finale lors de leur édition, comme les sympathiques amoureux corses, Julie et Denis, ou les sœurs lilloises au grand cœur, Pauline et Aurélie. Mais aussi des personnalités hautes en couleurs comme les frères bucherons bourguignons, Thomas et Mathieu, le couple de Neuilly, Maxime et Alizée, le père et le fils niçois, Maurice et Thierry, le couple explosif de la saison 5, désormais séparés, Cécilia et Matthieu, sans oublier le binôme des inconnus, l’excentrique Fabrice, accompagné de la belle Ingrid.



Le départ de cette édition anniversaire sera donné à Moscou dans les couloirs du plus beau métro du monde et réservera une sacrée surprise aux candidats. Cette 1re étape fera découvrir aux 7 binômes la campagne russe avec ses magnifiques églises, ses datchas colorées et les premières soirées se feront sous le signe de l’hospitalité et de l’âme russe.

Cette 1re étape fera la part belle aux jeux emblématiques de Pékin Express, comme le jeu de la bascule, auquel les candidats se livreront sur les bords du lac Plechtcheïevo, célèbre lieu de villégiature des anciens tsars. Ils se lanceront aussi dans une course effrénée en kayak sur la Volga.

Dans une compétition difficile comme jamais, aux étapes toutes éliminatoires, qui sera le 1er binôme à être éliminé de cette édition anniversaire 15 ans de Pékin Express ?

VIDEO

Déjà impatients ? En attendant voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir.

