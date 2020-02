« Magnum » du 25 février 2020 : ce soir 3 épisodes de la saison 2 (vidéo)

5 ( 3 )



« Magnum » du 25 février 2020. Ce soir sur TF1 suite de la saison 2 de votre série « Magnum » à partir de 21h05. Au total de votre soirée, pas moins de 4 épisodes. À suivre également en replay et streaming vidéo sur MYTF1.



« Magnum » du 25 février 2020 : vos épisodes de ce soir

Le bon, la brute et le ripou

Lorsque le détective Gordon Katsumoto soupçonne un policier d’être un ripou et d’avoir subtilisé des preuves lors d’une enquête, il demande l’aide de Magnum et Higgins. Rick et TC aident le défenseur Aaron Donald des Rams de Los Angeles à retrouver la tablette qu’on lui a volé



Sans talent, ni honneur

Abby découvre que le client qu’elle a défendu avec succès lors d’un procès pour meurtre est, en réalité, coupable. Magnum est là pour la soutenir.

Amours clandestines

Magnum travaille momentanément à la tête du service de sécurité d’un hôtel. Il enquête sur la mort d’une cliente qui est tombée du balcon de sa chambre alors qu’elle travaillait sur un sujet secret.

Les démons de minuit

Le soir d’Halloween, Magnum et Jin sont chargés d’une filature lors d’une soirée. De son côté, Katsumoto est à la recherche d’un tueur en cavale qui s’est rendu à la même fête.

Audience en baisse face à Marleau

Face à Marleau, difficile de faire le poids. La semaine dernière « Magnum » en a fait les frais avec seulement 2.47 millions d’inconditionnels soit 11.6% des téléspectateurs (détails ICI)

