Pékin Express du 5 avril 2025 : la finale ce soir sur M6, qui va gagner ?

« Pékin Express, la route des tribus légendaires » au programme TV du samedi 5 avril 2025 – Ce soir à la télé, Stéphane Rotenberg vous donne rendez-vous sur M6 pour la grande finale de « Pékin Express, la route des tribus légendaires ». Après l’élimination de Patricia et Adrien la semaine dernière, place à la finale avec Cécile et Marion, et Etienne et Judith. Quel binôme sera sacré gagnant ?





A suivre dès 21h10 sur M6







Pékin Express du 5 avril 2025, présentation de la finale

Johannesburg offrira un décor grandiose pour la finale de cette 20e saison anniversaire ! Les candidats se mesureront dans des lieux spectaculaires, comme les emblématiques Soweto Towers pour une épreuve vertigineuse, ou encore au cœur de paysages naturels à couper le souffle, notamment depuis le téléphérique de Hartbeespoort, qui dévoile une vue imprenable sur la brousse africaine et les majestueuses montagnes du Magaliesberg.

La course sera rythmée par trois sprints intermédiaires durant lesquels les deux équipes tenteront de récolter un maximum d’argent. Le principe du « time is money » s’appliquera : la première équipe à franchir la ligne activera une balise qui fera perdre 10 euros par seconde à ses poursuivants.



Le sprint final se jouera dans les rues bouillonnantes de Johannesburg, entre les gratte-ciels du centre-ville, les quartiers populaires et une circulation trépidante. Les candidats devront faire preuve de sang-froid et de stratégie pour se frayer un chemin dans cette métropole électrique, où chaque détour peut tout faire basculer.

À ce stade de l’aventure, plus de place pour les compromis : la confrontation sera féroce, et seule une équipe pourra décrocher le très convoité titre de vainqueur de cette saison anniversaire !

Déjà impatients ? En attendant voici la bande-annonce de ce qui vous attend ce soir.