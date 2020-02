Ce soir « Une planète, deux mondes sauvages » partie 2 sur France 2 (vidéo)

4.5 ( 11 )



ANNONCES





« Une planète, deux mondes sauvages » partie 2, c’est ce soir dès 21h05 sur France 2. À voir dès maintenant et en avant-première en streaming vidéo puis replay sur France.TV en suivant ce lien.



ANNONCES





« Une planète, deux mondes sauvages » partie 2 :

Ce soir direction l’Hémisphère Nord, un film signé Jo Avery

En Amérique du Nord, les Rocheuses sont le royaume du lynx du Canada, unique félin capable d’affronter la brutalité de l’hiver. Les ours noirs de Colombie-Britannique savent quant à eux tirer parti de toutes les richesses des côtes sauvages. les lucioles, chiens de prairie et géocoucous assurent la biodiversité de la région. Tandis que dans l’Arctique les ours blancs perdent leur territoire de chasse, dans l’Himalaya, les rhinopithèques de Roxellane, des primates au visage bleu, savent se serrer les coudes pour survivre. L’Iran, l’Indonésie et l’Europe abritent également une faune sauvage fragile et menacée.

Anecdotes de tournage

Nombre de jours de tournage : 307



ANNONCES





– Dans la baie d’Hudson, au Canada, l’équipe de tournage a joué la chanson de Jurassic Park pour attirer les bélugas.

– Au même endroit, un ours polaire a ramassé l’ancre du bateau au fond de la mer pour la remonter à la surface dans sa mâchoire.

– Aux États-Unis, plusieurs personnes du public ont demandé à l’équipe de tournage si certains cameramen étaient morts, alors qu’ils étaient allongés face cachée dans des rivières pour filmer.

Bande-annonce vidéo

On termine comme toujours ou presque par les images…

Pour que la vie triomphe. Rendez-vous samedi prochain, et dès maintenant sur https://t.co/PaFR6Ej5Lf, pour le 2e volet du somptueux documentaire Une planète, deux mondes sauvages ! #1planete2mondes pic.twitter.com/FsAIE20GG3 — France 2 (@France2tv) February 10, 2020

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 4.5 / 5. Nombre de notes : 11 Aucune note

LIENS SPONSORISES