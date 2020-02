« The Voice » du 15 février 2020 : le destin de Tristan va t-il basculer ce soir ?

4.4 ( 7 )



« The Voice » du 15 février 2020. Ce soit c’est déjà la 5ème soirée des auditions à l’aveugle de la saison 9 de « The Voice ». À suivre dès 21h05 sur TF1 et comme toujours en replay et streaming vidéo sur MYTF1.



Et comme chaque semaine le destin de certains pourraient bien basculer. Seront-ils séduire l’un de nos 4 coachs ?

« The Voice » du 15 février 2020 : Tristan

Parmi eux Tristan, 22 ans. Un garçon talentueux qui, il y a quelques mois à peine, se destinait à être chirurgien cardio-vasculaire. Puis il a eu un déclic, le déclic de la musique. Aujourd’hui, il veut être chanteur et faire de la musique à tout prix. Regardez un court extrait de son portrait…



Tristan va-t-il voir son destin basculer ? A t-il vraiment fait le bon choix ? Pour le savoir rendez-vous ce soir dès 21h05 sur TF1 pour la suite des auditions à l’aveugle de « The Voice ». Et c’est Nikos Aliagas qui en assurera comme toujours la présentation.

Nouveau succès d’audience ?

La semaine dernière votre télé-crochet s’est de nouveau imposé en tête des audiences en réunissant 4.96 millions de téléspectateurs pour 26.5% de part de marché. Succès bien plus large encore sur les cibles commerciales (public jeune et féminin, ndrl).

