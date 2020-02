Demain nous appartient en avance : Judith embrasse Souleymane (résumé + vidéo épisode 654 DNA du 5 février 2020)

ANNONCES





Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 654 du mercredi 5 février 2020 –Ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient », l’attaque du lycée fait revivre à Souleymane des moments douloureux… Il n’est pas bien mais peut compter sur le soutien de Judith, avec qui il semble démarrer une belle histoire.

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 654

Ces dernières semaines ont été fortes en émotions pour Judith et Souleymane. Ils se sont grandement rapprochés, apprennent à se connaître et s’accordent du temps pour se découvrir. Souleymane est d’ailleurs en train de raconter à Judith les épisodes douloureux de son enfance à Haïti… Une histoire poignante poussant Judith à se jeter dans le grand bain ! Elle prend son courage à deux mains, s’approche de Souleymane, et voilà que les deux jeunes tourtereaux s’échangent un long baiser langoureux. Le début d’une nouvelle histoire d’amour à Sète ?

De son côté, Antoine fait preuve d’une grande bravoure dans une situation périlleuse. Maxime force Flore à ouvrir les yeux. Christelle se laisse attendrir par les élans romantiques de Sylvain.



Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 654 du 5 février

