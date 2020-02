Plus belle la vie : ce soir, Emilie en larmes (résumé + vidéo de l’épisode 3988 PBLV du 5 février 2020)

ANNONCES





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3988 du mercredi 5 février 2020 – Ce soir dans votre série marseillaise « Plus belle la vie », Emilie ne va pas bien. Elle fond en larmes devant sa soeur et lui confie qu’elle ne supporte pas la pression familiale pour garder le bébé…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3988

Après sa brillante enquête, Kévin est promu gardien de la paix. Patrick le voit un peu plus comme le gendre idéal. Emilie avoue à Léa qu’elle n’a pas vraiment envie de garder l’enfant. Millard apprend sa libération, et refuse de porter plainte contre la police. Kevin, fier, se rend au cimetière dire à son père qu’il est promu et lui avoue qu’il aimerait garder le bébé. Face aux Fréjean indignés que Millard ait été relâché, Kevin se sent mal. Léo est tout aussi ulcéré…

Sabrina se sent trahie par Eugénie. Claire n’arrive pas à la prendre au sérieux, mais Thomas s’inquiète pour la santé de la jeune femme. Nathan, lui, tente d’aider Sabrina en exorcisant l’appartement, au grand dam d’Estelle. Mais quand Sabrina rentre le soir à coloc elle est sous le choc…



Delphine soutient Antoine, qui refuse de s’inscrire sous le nom de Clara. Clément accepte de plaider la cause de son fils devant Rochat…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3988 du 5 février

