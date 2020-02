« Un dîner presque parfait » : spéciale « Combat des régions » dès le 24 février 2020 sur W9

ANNONCES





« Un dîner presque parfait » : semaine spéciale « Combat des régions » dès le 24 février 2020 sur W9 et bien sûr sur 6Play pour les vidéos en streaming et replay.



ANNONCES





Pour cette semaine spéciale – du lundi 24 au vendredi 28 février 2020 – « Un dîner presque parfait » s’installe à Paris pour une spéciale Combat des régions, à l’occasion de la semaine de l’agriculture !

Parmi les 5 convives engagés, nous retrouvons Maeva, la célèbre Marseillaise, connue pour son franc-parler et sa joie de vivre.



ANNONCES





Toute la semaine, les candidats s’affronteront à coup de spécialités locales et de traditions régionales. Ils tenteront de défendre comme il se doit leurs terres. Alors, lequel d’entre eux saura convaincre ses invités et remporter le titre de « meilleur hôte de la semaine » ?

« Un dîner presque parfait » : au programme de la semaine

🍴 Lundi, c’est Ketty qui nous ouvre ses portes ! Notre Chti’s au grand cœur est venue pour défendre sa région bec et ongles. Elle accueillera ses invités, déguisée en carnavaleuse ! Au menu de sa soirée, des plats typiques de la région…Et c’est le maroilles qui sera à l’honneur de cette soirée. Un produit à l’image de notre hôte : fort et tendre à la fois ! Alors, réussira-t-elle à séduire ses convives ?

🍴 Mardi, c’est au tour de Kevin de nous recevoir dans la capitale ! Ce sudiste reconverti parisien est tombé amoureux de la ville lumière. Son ambiance et son décor ont séduit le doux cœur de notre hôte. Il profitera de cette occasion pour lui rendre hommage avec un menu intitulé « Paris sportif ». Face à des convives qui mangent gras, Kevin s’est donné pour défi de proposer un menu sain mais bon !

🍴 Mercredi, c’est le sud-ouest qui est à l’honneur avec Françoise. À 42 ans, cette mère au foyer vit un amour fou avec sa région natale. Son objectif ? Faire découvrir à ses convives un plat phare de son terroir : le canard. Hôte la plus critique de la semaine, elle devra se montrer à la hauteur de ses exigences…

🍴 Jeudi, cap sur l’ouest et sa Bretagne avec Erwan. À 29 ans, ce breton est un fervent défenseur de sa région qu’il considère comme étant l’une des meilleures au niveau culinaire. Il compte bien en mettre plein la vue avec un menu intitulé « Un dîner Breizh-sque parfait ». Et pour l’occasion, il proposera une animation typique : création de coiffe bigoudène. Saura-t-il séduire ses convives ?

🍴 Enfin, pour ce dernier jour de compétition direction le soleil et la mer chez Maeva, la plus célèbre des Marseillaises. Ce soir, elle défend les couleurs de sa ville avec un menu intitulé « À Marseille, on craint dégun ! ». Pour satisfaire au mieux ses convives, elle compte bien mettre les petits plats dans les grands. Arrivera-t-elle à faire la différence ?

« Un dîner presque parfait », semaine spéciale « Combat des régions », chaque soir dès 17h50 sur W9 à compter du lundi 24 février 2020.

4.76 / 5 ( 17 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES