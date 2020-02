Demain nous appartient en avance : le hacker localisé par la police (résumé + vidéo épisode 656 DNA du 7 février 2020)

ANNONCES





Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 656 du vendredi 7 février 2020 –La semaine s’achève et ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient », l’enquête de la police avance et ils arrivent enfin à localiser le hacker ! Mais Georges reste perplexe et sent le piège…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 656

Georges est de retour au commissariat pour aider les équipes de la police sur les attaques que subit actuellement la ville de Sète. Son expertise informatique lui permet en un rien de temps de localiser le hacker dans un hangar en périphérie de la ville. Un jeu d’enfant pour Georges, qui trouve même sa découverte trop simple face aux connaissances informatiques du hacker. En effet, cette facilité à le géo localiser pourrait bien révéler un piège ! Le terroriste tente-il de monter une embuscade à la police ?

William et Aurore décident de garder un secret pour protéger leurs filles. De son côté, Karim fouille dans le passé d’Aurore. Et Victoire et Soraya montent un plan pour rapprocher leurs copains respectifs. Quant à Souleymane, il provoque Maxime en duel sportif.



Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 656 du 7 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

