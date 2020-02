Plus belle la vie : ce soir, Emilie a pris sa décision (résumé + vidéo de l’épisode 3990 PBLV du 7 février 2020)

ANNONCES





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3990 du vendredi 7 février 2020 – La semaine s’achève et ce soir dans votre série de France 3 « Plus belle la vie », Emilie a pris sa décision concernant sa grossesse. Et c’est sans appel : elle veut avorter ! Elle l’annonce non pas à Kevin mais à sa soeur…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3990

Roland comprend que Millard est l’homme que Léo soupçonne. Il promet à Roland de le surveiller. Il alerte Kevin sur le fait que Millard rode autour de Scotto. De son coté, Emilie essaye de dire à Kevin qu’elle ne veut pas du bébé. Kevin masque sa déception, et la supplie de réfléchir encore. Kevin en parle à sa mère, qui pense que tout n’est pas perdu. La pression familiale sur Emilie s’accentue. Elle ne sait comment leur annoncer qu’elle ne veut pas du bébé…

Estelle reproche à Sabrina de faire confiance à un inconnu comme Maxime. Estelle vient mettre en garde le médium. Nathan, au contraire, encourage Sabrina, angoissée, à tenter la séance de spiritisme avec Maxime et tâcher de « libérer » Jerry. Lors de la séance, Sabrina annonce au groupe quelque chose d’inquiétant…



Rochat dissuade Mila de tenter HEC, mais celle-ci se lance un défi. Clément fait pression sur Rochat en faveur d’Antoine, mais ce dernier en demande plus à son père…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3990 du 7 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

