Demain nous appartient en avance : Maxime doit abandonner le triathlon (résumé + vidéo épisode 660 DNA du 13 février 2020)

Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 660 du jeudi 13 février 2020 –Ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient », Maxime se décide enfin à consulter sa grand-mère à l’hôpital pour en savoir plus sur sa blessure… Et on peut dire qu’il va être déçu par le verdict, qui le contraint à abandonner son projet de triathlon !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 660

Maxime se préparait depuis plusieurs semaines pour un triathlon. En pleine préparation, il s’est gravement blessé à la cheville. Il décide de passer des examens à l’hôpital et le diagnostic est sans appel : c’est une tendinite, il faut plusieurs semaines de repos. Va-t-il suivre les conseils peu scrupuleux de Fred pour pouvoir participer à la compétition ?

Et alors que l’enquête de police commence à porter ses fruits, Sofia prend une decision risquée. Confronté à des épreuves douloureuses, Bart tente de se ressaisir.



Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 660 du 13 février

