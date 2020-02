« L’aile ou la cuisse » avec Louis de Funès et Coluche : 5 choses à savoir sur le film proposé par France 3 ce soir (VIDEO)

ANNONCES





« L’aile ou la cuisse » est un film culte du cinéma français et il sera rediffusé ce soir dès 21h05 sur France 3 et en streaming vidéo sur France.TV via la fonction direct.



ANNONCES





Pour mémoire cette comédie est signée Claude Zidi et met en scène Louis de Funès, Coluche, Julien Guiomar, Claude Gensac, Ann Zacharias ou bien encore Raymond Bussières.

« L’aile ou la cuisse » : rappel du synopsis

Le début de l’histoire : Charles Duchemin, le directeur d’un guide gastronomique qui vient d’être élu à l’Académie Française, se trouve un adversaire de taille en la personne de Jacques Tricatel, le PDG d’une chaîne de restaurants. Son fils Gérard anime en cachette une petite troupe de cirque.

5 choses à savoir

– « L’aile ou la cuisse » marquera en 1976 le grand retour de Louis de Funès après une double attaque cardiaque qui l’avait éloigné des plateaux de cinéma



ANNONCES





– Ce film restera la seule et unique rencontre de Coluche et De Funès sur grand écran

– C’est lors d’un dîner que Claude Zidi a trouvé l’idée de son film dont l’objectif était, déjà à l’époque, de dénoncer la « malbouffe » qui commençait à sévir.

– C’est Pierre Richard qui était au départ pressenti pour jouer le rôle de Coluche. Il abandonnera finalement le projet.

– Les problèmes de santé de Louis de Funès ont bien failli avoir raison du film, les compagnies d’assurance refusant d’assurer l’acteur sur une très longue période. Les 7 dernières semaines de tournage furent d’ailleurs tournées sans assurance.

Vidéo bande-annoce

Et on finit bien sûr avec les images. Même si on en connaît les répliques par coeur, c’est toujours un plaisir de les revoir, non ?

Vous préférez l'aile ou la cuisse ? 🎬😂 Le film culte avec Louis de Funès et Coluche c'est ce soir à 21.05 ! pic.twitter.com/BsvhoYAkfy — France 3 (@France3tv) February 13, 2020

Le film culte avec Louis de Funès et Coluche, c’est ce soir à 21h05 sur France 3.

4.94 / 5 ( 65 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES