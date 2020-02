Plus belle la vie : ce soir, Blanche embrasse... Jean-Paul ! (résumé + vidéo de l'épisode 3994 PBLV du 13 février 2020)

ANNONCES





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3994 du jeudi 13 février 2020 – Ce soir dans votre feuilleton quotidien Plus belle la vie », Blanche va boire un verre avec Jean-Paul Boher pendant l’examen d’Eric et Ariane. Et contre toute attente, après quelques verres de trop et alors que Dido passe devant le bar, Blanche va embrasser Jean-Paul !

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3994

Kevin lie la décision d’Emilie à un manque d’amour pour lui. Léa soutient sa sœur qui a le droit de ne pas désirer d’enfant. Kevin finit par inviter Emilie à dîner pour la saint Valentin. De son côté, Millard revient au Mistral. Mirta et Roland appellent Léo, qui l’arrête. Millard crie au harcèlement. Il résiste très bien à l’interrogatoire de Léo, et prétend avoir simplement revendu une place de concert à Medhi. Millard manipule Léo et lui tend un piège en salle d’interrogatoire…

Antoine et Delphine mentent à Clément et vont chez l’endocrinologue. Le docteur leur explique les changements à venir. Delphine signe l’autorisation, et donne une fausse signature pour Clément. Luis continue d’harceler Tom, et le tabasse quand ce dernier le traite d’homosexuel refoulé…



C’est le jour J, Eric rend la montre connectée à Noé avant son examen. Boher accompagne une Ariane un peu plus tendue. Mais la plus stressée, c’est Blanche…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3994 du 13 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

