Plus belle la vie : ce soir, Ariane en larmes (résumé + vidéo de l’épisode 4002 PBLV du 25 février 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 4002 du mardi 25 février 2020 – Même si elle semble tenir le coup depuis l’agression dont elle a été victime avec Jean-Paul dans Plus belle la vie », Ariane ne va pas bien. Et ce soir, elle va craquer chez le psy et fondre en larmes… Mais en essayant de le duper !

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 4002

Léo réussit à décrypter le code, il s’agit de coordonnées GPS. C’est la zone où Baptiste et Millard ont disparu. La famille Marci est morte d’inquiétude. Kevin, qui avance dans la forêt, est terrorisé à l’idée de perdre son ami. De son côté, Joseph constitue une piste pour coincer Pavel et vient répondre aux questions de Patrick et d’Irina. Léo arrive à temps pour sauver Baptiste qui est enterré dans une tombe et partiellement recouvert de terre. Léo est à deux doigts d’en finir avec Millard mais quelque chose l’en empêche…

Boher est apte à reprendre le travail. Concernant Ariane, Patrick est clair ; tant qu’elle n’aura pas fait signer son aptitude par le psychologue, elle ne partira pas en opération. Eric finit par convaincre Ariane d’appeler Melmont. Pour cette deuxième consultation, elle parle un peu plus mais s’invente des souvenirs de son enfance…



Sabrina et Maxime sont sur la piste de Bruno, un SDF que Jerry côtoyait. Claire qui le connait dit à Sabrina où il squatte…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 4002 du 25 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

