Demain nous appartient en avance : une menace sur le Spoon (résumé + vidéo épisode 658 DNA du 11 février 2020)

Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 658 du mardi 11 février 2020 –Ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient », une nouvelle attaque semble se préparer et cette fois, la police pense que c’est le Spoon qui est visé. Ils décident donc d’évacuer le restaurant de Tristan !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



Demain nous appartient – résumé de l’épisode 658

La police est sur les traces du tueur à Sète. Il aurait été aperçu pour la dernière fois au Spoon ! Aurore et son équipe décident donc de s’y rendre pour investiguer… Tristan et Roxane décrivent un homme particulier, dont le comportement a été très étrange avec Roxane. Sara essaye donc d’en savoir plus et de comprendre pourquoi le tueur pourrait en vouloir à Roxane. Espérons que la police interpelle cet homme rapidement avant une nouvelle attaque…

Et alors qu’un inconnu se fait remarquer à Sète, la prudence est de mise. Et tandis que Bart doit assumer les choix qu’il a fait, Karim fait tout son possible pour aider Flore. Quant à Victoire, elle impose ses règles aux nouveaux arrivants.



Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 658 du 11 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

