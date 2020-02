Plus belle la vie : ce soir, Tom retrouve Luis (résumé + vidéo de l’épisode 3992 PBLV du 11 février 2020)

ANNONCES





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3992 du mardi 11 février 2020 – Ce soir dans votre épisode quotidien de la série marseillaise Plus belle la vie », après Dimitri hier, un autre personnage fait son retour après une longue absence. Il s’agit de Luis, de retour au lycée et toujours sans pitié vis à vis de Tom…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3992

Kevin réagit mal au fait qu’Emilie ait agit sans le lui dire. Sur la tombe de son père, il confie qu’il n’est pas sûr de pouvoir lui pardonner. Emilie culpabilise d’avoir fait souffrir Kevin, mais explique à Léa qu’elle ne pouvait pas faire autrement. Elle annonce sa décision à sa famille, qui respecte son choix et la soutient. De son côté, Millard tente de convaincre Léo qu’il est innocent, en vain. Millard rencontre Medhi, un jeune homme qui aime la musique, ils échangent une place de concert, sous le regard de Léo qui les observe au loin…

Delphine annonce à Antoine qu’elle va le soutenir dans sa transition en secret. Théo s’inquiète de ce mensonge fait à leur père, mais confie à Coralie qu’il soutiendra son frère contre Clément. De leurs côtés, Tom et Mila voient revenir une vielle connaissance au lycée…



Sabrina minimise son aveu d’avoir tué Jerry devant ses colocs. Estelle veut en savoir plus, Francesco lui conseille d’enquêter auprès de Léo sur cette mort mystérieuse….

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3992 du 11 février

