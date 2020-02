Demain nous appartient en avance : une taupe au sein de la police ? (résumé + vidéo épisode 657 DNA du 10 février 2020)

ANNONCES





Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 657 du lundi 10 février 2020 –La semaine commence et ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient », Aurore serait-elle entrain de devenir parano ? La flic est persuadée qu’il y a une taupe au sein du commissariat et elle en parle à Karim…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



ANNONCES





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 657

Aurore est sous pression depuis qu’elle sait que le terroriste en veut à sa famille. Les derniers éléments l’amènent à un constat sans appel : il y a une taupe au commissariat ! Elle demande à Karim, un des seuls collègues en qui elle a réellement confiance, de l’aider à protéger sa famille. Une nouvelle planque va être décidée pour les Daunier sans que personne ne soit au courant. Qui peut bien aider le terroriste à s’en prendre à cette famille ?

Et alors que le passé d’Aurore commence à refaire surface, André est confronté à un dilemme. Et Flore et Maxime joignent leurs efforts tandis que les tensions grandissent dans la famille Molina.



ANNONCES





Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 657 du 10 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Aucun vote actuellement

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES