Plus belle la vie : ce soir, un personnage fait son retour (résumé + vidéo de l’épisode 3991 PBLV du 10 février 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3991 du lundi 10 février 2020 – Une nouvelle semaine débute et pour certains elle est synonyme de vacances. Mais pas pour votre feuilleton quotidien Plus belle la vie », qui sera de retour ce soir comme d’habitude sur France 3. Et un personnage va faire son retour après plusieurs mois d’absence. Il s’agit de Dimitri, qu’Antoine a contacté au sujet de sa transition…

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3991

Léa programme l’avortement d’Emilie. Cette dernière ne l’a toujours pas dit à Kevin. Le jeune homme qui craint justement qu’Emilie ne décide d’interrompre sa grossesse, demande à Baptiste d’organiser un diner avec Mathis pour la convaincre de garder le bébé. Patrick interroge Léo sur la main courante que Millard a fait contre lui, à la suite de son intervention à Scotto. De son côté, Roland essaie d’éloigner Millard de son bar voyant qu’il aborde Baptiste. Léo jure qu’il empêchera Millard de nuire…

Clément veut attendre la majorité d’Antoine pour qu’il fasse sa transition. Delphine ne veut pas le contrarier. Dimitri dissuade Antoine de rompre avec sa famille pour atteindre son rêve. Théo promet à son frère d’essayer de convaincre leur mère. Il parvient à montrer à Delphine la souffrance d’Antoine…



Malgré le refus de Blanche, Didot s’accroche à « la nouvelle femme de sa vie ». Eric, malicieux, encourage ses tentatives. Blanche est furieuse…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3991 du 10 février

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

