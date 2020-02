Un si grand soleil en avance : Virgile se fait piéger (résumé + vidéo épisode n°381 du 10 février 2020)

ANNONCES





La semaine commence et ce soir dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil », Virgile se fait piéger par Léa et Sofia, bien décidées à découvrir s’il a une liaison…

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h40 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



ANNONCES





Un si grand soleil résumé de l’épisode 381

Virgile a prévu un week-end à Prague avec Eve. Mais l’inauguration de l’escape game des parents d’Antonin est repousée et Sofia explique à Virgile qu’elle ne pourra pas le remplacer… Virgile déjeune avec Eve au restaurant et lui annonce que leur week-end en amoureux est donc reporté. Sauf que Léa et Sofia, qui ont piégé Virgile, l’appellent pour lui dire qu’elles ont tout compris ! Sofia pourra bien remplacer Virgile et il peut partir avec Eve.

De leur côté, Manu et Alex font le lien entre deux enquêtes. Et pendant ce temps, Alice a de plus en plus de soupçons…



ANNONCES





Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 10 février

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2. Et bien sûr n’oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour connaître les dernières news, infos et indiscrétions sur votre série préférée.

>>> Pour aller plus loin encore, découvrez les spoilers jusqu’au 14 février 2020 en suivant ce lien.

Aucun vote actuellement

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES