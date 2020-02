Demain nous appartient spoiler : Sofia disparait ! (VIDEO)

ANNONCES





Demain nous appartient spoiler, résumé à l’avance – La famille Daunier est en grand danger cette semaine dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Et dans quelques jours, les conséquences pourraient bien être dramatiques pour la famille d’Aurore !

En effet, Sofia va disparaitre malgré la planque et la surveillance policière !



Les Daunier ont été exfiltrés dans un endroit tenu secret pour les protéger du tuer. En effet, les menaces se font de plus en plus dangereuses à leur encontre. Si William et Manon attendent patiemment que l’enquête avance avant de pouvoir sortir de la planque, il en est autrement pour Sofia. La jeune ado s’est enfuie ! Pour retrouver les bras de son amoureux, elle n’a pas su résister à la tentation et vient de prendre la fuite. Cela pourrait-être le moment idéal pour que le tueur mette ses menaces à exécution…

Pour découvrir cette scène en avant-première, voici en vidéo les premières images de cette scène.



Demain nous appartient spoiler la disparition de Sofia

▶ Pour rappel, si cette vidéo ne fonctionne pas, vous y avez également accès directement sur MYTF1 en cliquant ici

