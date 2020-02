N’oubliez pas les paroles : éliminée, Séverine s’en va avec 74.000 euros

ANNONCES





N’oubliez pas les paroles. Elle avait éliminé Margaux il y a une semaine et on pensait qu’elle irait beaucoup plus loin. Oui mais NON ! L’aventure NOPLP s’est arrêtée ce soir pour Séverine.



Et si Séverine a été éliminée c’est en raison de sa méconnaissance de la chanson de Francis Cabrel « Petite Marie ».

Tout avait pourtant bien commencé puisqu’avant l’épreuve de la « Même chanson », Séverine avait 40 points d’avance sur sa partenaire d’un soir, Audrey.



Oui mais cette ultime chanson l’a stoppée net dans son élan. Séverine a été contrainte de céder son micro d’argent. Elle est repartie après 12 victoires et 74.000 euros de gains.

Quant à Audrey, elle a remporté 2.000 euros pour sa première victoire.

N’oubliez pas les paroles : élimination de Séverine en replay

Vous avez raté l’élimination de Séverine ? Rattrapez-vous en replay via le site et/ou l’application France.Tv et ce durant 7 jours.

Toujours un énorme carton d’audience !

Près de 4 millions de téléspectateurs étaient encore au rendez-vous hier soir soit 20% du public présent devant son poste de télévision.

#Audiences 📈🖥 @France2tv Hier leader en PdA sur leur tranche horaire de diffusion pour les 2 numéros #NOPLP @Nagui

▶️ 1er : avec 17,6 % et + de 2,7M de tvsp.

▶️ 2ème: avec 19,9 % et près de 4 M de tvsp @NOPLPoff 🎤 pic.twitter.com/cy1iKDdcEK — France2ServicePresse (@France2_Presse) February 11, 2020

