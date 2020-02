“Enquêtes sous haute tension” : dans le secret du stage commando des sapeurs-pompiers de Paris

“Enquêtes sous haute tension” : émission du 25 février 2020. Ces dernières années, la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris a été constamment au cœur de l’actualité : attentats du 13 novembre 2015, les grands incendies parisiens de la rue Erlanger (10 morts et une cinquantaine de vies sauvées) et de la cathédrale de Notre-Dame ainsi que les scènes de guérillas urbaines lors des manifestations des gilets jaunes.



Pour les aider à faire face à toutes les situations de crise, il existe un passage obligé et redouté pour ces militaires : un stage commando extrêmement difficile sur la base de Saint-Maixent dans les Deux Sèvres.

Pour la première fois, les équipes de “Enquêtes sous haute tension” ont pu filmer cette épreuve spectaculaire. Une immersion inédite auprès des Sapeurs-Pompiers de Paris en uniforme kaki, formés au combat, au maniement des armes et aux techniques de guerre. Au programme, un mois où, jour et nuit, les corps et le mental des Sapeurs-Pompiers de Paris vont être mis à rude épreuve.



Sous la direction du Capitaine Bilel, nos quatre candidats, trois hommes et une femme vont vivre une expérience unique et vont devoir aller puiser dans leurs ressources physiques et mentales pour réussir le stage et devenir sous-officier. Mais ce stage va repousser les limites du supportable. La cohésion va-t-elle être suffisante pour leur permettre d’aller jusqu’au bout ?

Avec 507 258 interventions en 2019 (dont 30 801 vies sauvées), la Brigade de Sapeurs-Pompiers de Paris est des rares unités militaires en France en contact permanent avec la population. Ce film a pour objectif de montrer qu’à chaque intervention, dans ces camions rouges qui nous sont si familiers, les Pompiers de Paris sont des soldats d’élite.

“Enquêtes sous haute tension”, un magazine présenté par Carole Rousseau, ce mardi 25 février 2020 dès 21h15 sur C8 et en streaming sur Mycanal.

Réalisatrice : Alexandra Routhiau – Production : Victor Robert / 10.7 Productions

