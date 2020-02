Eurovision 2020 : la chanson de Tom Leeb dévoilée (VIDEO)

5 ( 5 )



Eurovision 2020, présentation de la chanson à la Tour Eiffel – C’est hier soir à la Tour Eiffel que France Télévision a finalement dévoilé la chanson avec laquelle Tom Leeb défendra les couleurs de la France lors de la finale en mai prochain. La chanson s’intitule « The best in me » et mêle français et anglais.

Tom Leeb l’a interprétée pour la première fois devant la Tour Eiffel et à la rédaction de Stars Actu, on adore déjà !



« On a eu un coup de foudre au moment de l’écoute » a expliqué le mois dernier Alexandra Redde-Amiel, directrice des divertissements de France Télévision, dans une interview pour 20 Minutes, à propos de la chanson retenue.

Humoriste, acteur et chanteur, son visage ne vous est certainement pas inconnu puisque Tom Leeb a joué dans des séries comme « Sous le soleil de Saint-Tropez » sur TMC, « Section de recherches » sur TF1 ou encore « Nina » sur France 2. On l’a également aperçu plusieurs fois parmi les invités d’Arthur dans « Vendredi tout est permis ».



Rappelons que la grande finale du Concours Eurovision de la chanson 2020 aura lieu le 16 mai prochain à Rotterdam aux Pays-Bas.

VIDEO Tom Leeb interprète la chanson de l’Eurovision 2020

