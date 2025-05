Eurovision : Louane a reçu 2 prix prestigieux malgré une déception au classement final

Publicité





La France peut être fière de sa représentante à l’Eurovision cette année. Si Louane n’a pas décroché la victoire tant espérée, elle a tout de même reçu deux distinctions majeures : le Prix de la Presse et le Prix de la Meilleure Performance Artistique.











Son interprétation intense et émotive du titre « Maman » a conquis les professionnels et les journalistes présents, saluant unanimement son talent vocal, sa sincérité sur scène et l’originalité de sa mise en scène. Ces deux récompenses viennent souligner l’ampleur de sa performance et la reconnaissance de son travail par les experts du concours.

Louane avait pourtant bien commencé la soirée, se hissant à la 3ᵉ place après les votes du jury international. Mais la seconde phase du classement, déterminée par les votes des téléspectateurs, a été moins clémente : elle n’a reçu que 50 points, la faisant reculer à la 7ᵉ place au classement final.

Malgré cette légère déception, l’artiste peut se réjouir d’avoir brillé sur la scène européenne et d’avoir su émouvoir bien au-delà des frontières françaises. Ces deux prix prestigieux témoignent de la puissance de sa prestation et de l’impact de sa chanson.



Un très beau parcours pour Louane, qui confirme une fois de plus sa place parmi les grandes voix de la scène musicale francophone.