« Mariés au premier regard » du 17 février : Matthieu surprend Solenne, Romain et Delphine passent un cap (VIDEOS)

« Mariés au premier regard » au programme TV de ce lundi 17 février 2020 – Ce soir sur M6 et comme tous les lundis, vous avez rendez-vous à 21h05 pour un nouveau numéro inédit de la saison 4 de « Mariés au premier regard ». Au programme, l’épisode 6 avec les retrouvailles tendues de Mélodie et Adrien, et un nouveau duo de célibataires compatibles : Elodie et Rémi.

A suivre dès 21h05 sur M6 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur 6play.



On retrouve la suite du mariage d’Elo et Rémi. Elo, qui fuit Rémi du regard et le rend mal à l’aise, va-t-elle finir par dire oui ? Rémi va-t-il succomber au charme de la jeune femme malgré sa distance ?

De retour de leur voyage de noces idyllique, Romain et Delphine doivent mettre leurs sentiments naissants à l’épreuve de la vie à deux. Romain lui fait découvrir sa maison et s’apprête à lui présenter sa fille…



Quant à Joachim et Elodie, après leur coupe de foudre dès la mairie, ils profitent de leur voyage de noces. Et entre eux, ça semble comme une évidence… Tout va aller pour le mieux et ils vont rapidement franchir une étape importante de leur relation.

Pour leur première danse pendant la soirée de leur mariage, Matthieu arrive à surprendre Solenne, qui doute beaucoup depuis qu’elle a dit oui. Il ne l’attire pas physiquement mais Solenne trouve Matthieu très rassurant. Elle a aimé ses pas de danse, elle apprécie qu’il prenne les devants. Elle confie avoir toujours cette « gêne » parce que ce n’est pas quelqu’un vers qui elle irait naturellement, mais il la séduit par sa personnalité, sa manière d’être et son côté protecteur.

Et quelques jours après la Saint-Valentin, retrouvez Charline et Vivien, couple emblématique de la saison précédente de « Mariés au premier regard ». Ils sont toujours plus amoureux que jamais !

Mariés au premier regard : vidéos extraits de l’épisode 7 du 17 février

