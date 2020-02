« FBI » du 13 février 2020 : ce soir c’est l’heure du final (vidéo)

ANNONCES





« FBI » du 13 février 2020. Ce soir sur M6 suite et fin de la saison 1 inédite de votre série « FBI ». Si vous ne savez toujours pas de quoi on parle, retrouvez-en un brève présentation ICI. Ce soir M6 vous propose d’en découvrir les 4 derniers épisodes. À voir également en replay et streaming gratuit sur 6play.



Saison 1 – épisode 17 : Apex

Un tueur en série sévit à New York, avec la même signature sur les cadavres. Maggie et OA se lancent sur ses traces afin de rendre justice aux victimes. Mais Dana doit gérer les représentants de la mairie qui veulent limiter l’impact médiatique de l’affaire pour éviter des conséquences économiques négatives…

Saison 1 – épisode 19 : Conflit d’intérêts

L’assassinat d’un diplomate américain met l’équipe du FBI sur la piste d’un réseau de trafic de drogue qui utilisait l’émissaire comme pion. L’enquête les mène sur les traces du gang nigérian, les White Horses. Pendant ce temps, Jubal et OA aident d’anciennes connaissances à combattre leurs démons intérieurs…

Saison 1 – épisode 20 : À cœur ouvert

Le général Ahmed El-Masri, haut dignitaire égyptien controversé, se rend à New York pour une transplantation cardiaque. L’équipe du FBI travaille à la sécurité de son séjour et OA est affecté à sa protection directe. Mais il est tiraillé entre son devoir et ses opinions personnelles à l’égard du personnage…



Saison 1 – épisode 21 : Doubles vies

Greg Kennedy, un agent estimé du FBI, est assassiné. L’équipe de Dana enquête et les résultats sont troublants car l’homme menait une double vie. Maggie se retrouve dans une situation délicate : quel degré d’information doit-elle livrer à Linda, la veuve de l’agent… surtout lorsque celle-ci est une amie proche ?

Saison 1 – épisode 22 : Une affaire personnelle

Angela Perez détient des informations sur la mort de Jason, le mari de Maggie, mais elle est retrouvée morte. Dana autorise Maggie à suivre l’affaire tant que le lien entre les deux meurtres n’est pas prouvé. L’enquête progresse, mettant à jour une opération criminelle de grande envergure. Mais elle confirme également la relation entre les deux meurtres : Maggie est donc désormais personnellement impliquée dans cette enquête…

Vidéo

Une fin de saison sous haute-tension dont nous vous proposons maintenant quelques images…

« Il ne s’agit pas de vengeance mais de justice »

Fin de saison sous tension pour le #FBI

📺 Ce soir à 21:05 pic.twitter.com/aunpuMhmFe — M6 (@M6) February 13, 2020

