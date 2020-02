« Envoyé Spécial » du 13 février 2020 : sommaire et reportages de ce soir (vidéos)

ANNONCES





« Envoyé Spécial » du 13 février 2020. Ce soir votre magazine « Envoyé Spécial » est de retour sur France 2 à partir de 21h05 et bien sûr en replay et streaming vidéo sur France.TV pour un nouveau numéro inédit présenté par Elise Lucet.



Comme nous nous l’indiquons chaque semaine, ce sommaire peut bien sûr évoluer en fonction de l’actualité. Il n’est donc pas impossible qu’il puisse être modifié d’ici à ce soir…

« Envoyé Spécial » du 13 février 2020 : sommaire et reportages de ce soir

✔️ Ma vie sans sommeil : un reportage de Nathalie Gros avec Capa.

Ce n’est ni un virus ni une maladie et pourtant, les médecins en parlent comme de la plus grosse crise sanitaire du XXIe siècle. Cette épidémie qui touche tous les âges et toutes les classes sociales, c’est l’insomnie. Une situation alarmante car le manque de sommeil provoque de graves maladies : diabète, obésité, dépression, AVC, hypertension…



Pendant un mois, « Envoyé spécial » a accompagné des Français dont l’existence est gâchée par leurs difficultés à dormir la nuit, et a poussé la porte de trois chambres à coucher. Celle de Céline, quadragénaire, insomniaque depuis sept ans ; celle d’Enzo, un adolescent accro aux écrans en plein décrochage scolaire ; et celle de Mickaël, travailleur de nuit. Pour retrouver des nuits plus longues et plus douces, ils ont consulté des spécialistes exceptionnels, enseignants, médecins, infirmières, censés les replonger dans les bras de Morphée. Avec plus ou moins de succès…

✔️ SAV, si les clients savaient : une enquête de Pauline Giraudy, Mathieu Duboscq, Jean-Pierre Guillerez, Pierre Taillez et Nadir Cassim avec Premières Lignes

C’est la hantise de tous les consommateurs : la panne. Car tout dysfonctionnement signifie réclamation, que ce soit pour notre électroménager, nos forfaits ou même la réservation de billets d’avion et de train… Se profilent alors de longues minutes bercées par des musiques d’attente et des menus à choix multiples.

Entre les numéros surtaxés, déplacements facturés, changement de pièces non défectueuses, quelles sont les méthodes plus ou moins avouables des services clients pour nous faire débourser toujours plus ? « Envoyé spécial » a pénétré les coulisses de services après-vente. Grâce aux confidences des « anciens », en jouant les clients mystères ou les employés modèles, voyage dans ce milieu où le client est loin d’être roi.

✔️ Les fugitives : un reportage d’Alice Gauvin, Maxime Souville et Benoît Sauvage.

Dua, 22 ans, et Dalal, 20 ans, se sont enfuies d’Arabie saoudite. Ces deux sœurs ont risqué leur vie pour être libres. Depuis juin 2019, elles se cachent en Turquie, où elles sont traquées par leur famille et les autorités de leur pays. En Arabie saoudite, les femmes sont considérées comme mineures toute leur vie, soumises à la tutelle d’un « gardien » : leur père, leur mari, leur frère ou leur oncle, des hommes qui ont les pleins pouvoirs sur les femmes. Ce système d’oppression patriarcale s’appelle la « wilaya » ou « wisaya ».

Dua et Dalal ont profité d’un voyage à Istanbul pour échapper à l’emprise de leur père. Aujourd’hui, elles réclament désespérément l’asile dans un pays occidental. « Envoyé spécial » les a rencontrées dans leur cavale et recueilli leur témoignage bouleversant.

