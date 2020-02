« The Voice 9 » vidéo : des frissons pour la 5ème soirée d’auditions…

« The Voice 9 » vidéo. J-2 avant la 5ème soirée des auditions à l’aveugle de la saison de « The Voice ». Et une fois de plus, attendez-vous à du lourd, du très lourd même ! Une soirée qui, et on peut d’ores et vous le dire, sera synonyme de frissons garantis.



ANNONCES





Des talents époustouflants, des voix incroyables et beaucoup d’émotion au programme de ce samedi 15 février 2020 !

« The Voice 9 » vidéo : bande-annonce

Et on vous le prouve maintenant avec cette petite vidéo qui devrait en scotcher plus d’un. Comme vous allez le voir, mais aussi et surtout l’entendre, le niveau va encore monter d’un cran. Vous pensiez que le meilleur était déjà derrière nous ? Que neni… Les talents qui se produiront cette semaine sur la scène de « The Voice » vont vous prouver le contraire.

Et pour la suite on se donne bien sûr rendez-vous samedi soir dès 21h05 sur TF1, en replay et streaming vidéo sur MYTF1 et bien sûr sur les réseaux sociaux en suivant les comptes officiels de l’émission sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Snapchat, Youtube et Dailymotion, sur les comptes officiels de TF1 mais également le hashtag #TheVoice.

4.88 / 5 ( 60 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES