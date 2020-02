« Il a déjà tes yeux » du 19 février 2020 : ce soir sur France 2, deux épisodes inédits

5 ( 3 )



ANNONCES





« Il a déjà tes yeux » du 19 février 2020. Deuxième semaine pour la série de France 2 avec Lucien Jean-Baptiste et Aïssa Maïga dans les rôles principaux. Une série visible également en avant-première, replay et streaming vidéo sur France.TV.



ANNONCES





« Il a déjà tes yeux » du 19 février 2020 : les épisodes de ce soir

Épisode 3 : Après avoir reçu la lettre de l’ASE lui annonçant le refus de ses parents biologiques de le rencontrer, Benjamin devient de plus en plus incontrôlable, à l’école et ailleurs. Sali enchaîne les déconvenues professionnelles. Sur les conseils de son amie Prune (en instance de divorce avec Manu), Sali reprend contact avec son ex, Farid, spécialiste en recrutement… Ousmane, le père de Sali qui a découvert en Lazare un ami, lui fait part de son désir de rentrer en Afrique pour y passer ses vieux jours. Paul, quant à lui, laisse Lazare vivre chez eux après avoir réalisé qu’il ne pouvait le laisser dans un camp de réfugiés. Mais accueillir une personne âgée, qui plus est remuante et imprévisible, risque de ne pas être de tout repos, aussi bien à la maison qu’à la boutique de fleurs !

Épisode 4 : Sans en parler à Paul, Sali, Lazare et Mamita se faufilent une nuit à l’ASE pour voler l’identité des parents biologiques de Benjamin. Ce dernier, renvoyé trois jours du collège, part à la campagne avec Manu pour se remettre les idées en place… et découvrir que l’histoire de Prune et Manu n’est pas des plus claires. Noé prépare son audition de piano et cherche un moyen de plaire à Emma qui ne soupçonne pas encore ses sentiments. Paul découvre l’expédition à l’ASE et n’en revient pas… Et que peuvent-ils faire maintenant qu’ils connaissent l’identité de la mère biologique de Benjamin ? La rencontrer ? L’ignorer ? En parler à Benjamin ?

Nouveau succès d’audience ?

La semaine dernière la série a bien démarré ! Les deux premiers épisodes ont ainsi amusé 3.20 millions de personnes pour 14.4% de part de marché. Une belle performance pour la chaîne et une seconde place des audiences de la soirée.



ANNONCES





Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 3 Aucune note

LIENS SPONSORISES