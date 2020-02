« Les 12 coups de midi » indices : le drapeau de Nice en nouvel indice de l’étoile mystérieuse, pas d’élimination d’Éric avant avril ?

4.3 ( 6 )

« Les 12 coups de midi » indices. Comme nous le faisons régulièrement sur Stars-actu,fr, petit point rapide sur l’émission de TF1 « Les Douze coups de midi ». Petit point sur la nouvelle étoile mystérieuse, sur la suite du parcours d’Éric, sur les indices présents et/ou à venir sur l’étoile mystérieuse et sur les noms déjà proposés. Vous êtes prêts ? Alors c’est parti…



« Les 12 coups de midi » : résumé

Et on commence par ce qui s’est passé hier. Éric a remporté une nouvelle victoire comme prévu puisque, nous vous le répétons encore une fois, c’est lui qui va encore trouver l’étoile mystérieuse. Hier victoire à 2.000 euros dont 1.000 pour sa cagnotte. Cette dernière s’élève à ce jour à 492.880 euros dont plus de 310.000 euros de cash.

Du côté de l’étoile mystérieuse, il a proposé sans succès le nom de Matt Damon.



« Les 12 coups de midi » indices

L’occasion d’un petit point sur les indices. Que voit-on ?

🛩️ Un avion miliaire et/ou sa maquette (de la 2nde guerre mondiale selon Éric)

⚽️ Un stade de foot

Et ce qui n’apparaît pas encore totalement… le drapeau de la ville de Nice !

🎁 Le cadeau de Stars-Actu : Nous recherchons un chanteur qui s’accompagne le plus souvent au piano

Les noms déjà proposés

En vacances ? Pas le temps de suivre l’émission ? On vous offre le récap des noms déjà proposés pour cette étoile mystérieuse :

Donald Trump, Jean-Paul Belmondo, John Travolta, Renaud, Tom Hanks, Matt Damon.

« Les 12 coups de midi » : Éric pas éliminé avant avril ?

Du nouveau concernant l’élimination d’Éric. Et bien elle n’est pas pour tout de suite. Selon les informations du Chasseur d’Étoile de Youtube, elle ne devrait pas intervenir avant un bon moment. Pas avant début avril au moins…. Et si on ne sait pas s’il ira encore plus loin, les enregistrements étant actuellement en mode pause.

Et comme vous aimez les images, on va terminer sur la réflexion du jour de Jean-Luc Reichmann…

Retrouvez « Les 12 coups de midi » aujourd’hui à partir de 12 heures sur TF1 et comme toujours en replay et streaming vidéo sur la page dédiée de MYTF1.

