Audiences télé access 18 février 2020 : Nagui toujours leader, « Les Marseillais » au top

Audiences télé access 18 février 2020. Hier soir c’est encore Nagui qui, avec son jeu « N’oubliez pas les paroles », a dominé les audiences sur la case de l’avant 20 heures. Malgré l’absence d’un grand maestro, victoire assez nette avec 3.72 millions de fidèles et 19% de part de marché sur l’ensemble du public. C’est plus que bien.



Toujours avant 20 heures on retrouve ensuite TF1 avec son feuilleton « Demain nous appartient ». L’épisode du jour affiche 3.33 millions de téléspectateurs pour 17.1% de part de marché. C’est pas terrible mais cela reste leader auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats. Sur cette cible TF1 atteint 18% de pda



On retrouve ensuite « Le 19/20 national » de France 3 qui a informé 2.95 millions de Français pour 14.8% de part de marché. Quant au 19.45 de M6, il s’est contenté de 2.69 millions de personnes (pda 12.8%).

Jolie forme pour l’émission de M6 « Chasseurs d’appart : Qui peut battre Stéphane Plaza ? » avec seulement 1.47 million de fidèles soit 8.8% des téléspectateurs.

Audiences télé access 18 février 2020 : autres chiffres

Les 3 principaux talks

Audience sans grand intérêt cette semaine pour les talks, Quotidien étant en mode best-of.

Quotidien (TMC)

✔️ Première partie : 491.000 téléspectateurs (pda 2.4%) – BEST OF –

✔️ Deuxième partie : 796.000 téléspectateurs (pda 3.6%) – BEST OF –

TPMP (C8)

✔️ Première partie : 937.000 téléspectateurs (pda 4.4%)

✔️ Deuxième partie : 1.23 million de téléspectateurs (pda 5.5%)

C à vous (France 5)

✔️ C à vous : 1.40 million de téléspectateurs (pda 7.7%)

✔️ C à vous, la suite : 497.000 téléspectateurs (pda 2.3%)

Après 20 heures, hors JT

Après 20 heures, et hors JT, on s’intéresse comme toujours aux 3 fictions quotidiennes.

Les « Scènes de ménages » de M6 continuent de dominer avec 3.54 millions de téléspectateurs soit 15.8% de l’ensemble du public.

« Un si grand soleil » est juste derrière avec 3.48 millions de mordus et 15.5% de part de marché pour l’épisode du jour.

« Plus belle la vie » suit sur France 3 avec 3.04 millions de fidèles et 13.6% de pda.

Télé-réalité

Du côté de la télé-réalité, record pour « Les Marseillais aux Caraïbes » sur W9 avec 887.000 téléspectateurs et 4.1% de pda. Meilleur score depuis 3 ans.

☀️ Déjà un record pour #LMAC ! ☀️ 🏆 Meilleur score depuis 3 ans pour la marque sur les 4+ et auprès des -50

🥇 Leader TNT et 4e chaîne nationale auprès des FRDA-50 / -50 🌴 0.9M° de téléspectateurs (pic à 1.1M°) 🥥 4.1% 4+

🥥 9.1% FRDA-50

🥥 9.0% -50

🥥 10.9% 15-34 pic.twitter.com/iTAA30hPBB — W9 (@W9) February 19, 2020

« La villa des coeurs brisés » de TFX est en forme avec 451.000 téléspectateurs soit 2.4% de l’ensemble du public.

Cela reste compliqué pour « Les Anges : Asian Dream » de NRJ12 avec seulement 133.000 téléspectateurs et 1.1% de pda.

