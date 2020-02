« Magnum » du 11 février 2020 : au programme ce soir, 3 épisodes de la saison 1

ANNONCES





« Magnum » du 11 février 2020. Vous aimez Magnum ? Bonne nouvelle il est de retour ce soir dès 21h05 sur TF1 et en replay et streaming vidéo sur MYTF1. Au programme ce soir encore 3 épisodes de la saison 1.



Ce soir découvrez les épisodes « Piège en haute mer », « La mort d’un mentor » et « Je soussigné mort et enterré »

« Magnum » du 11 février 2020 : vos épisodes de ce soir

« Piège en haute mer » : Victimes d’une attaque sur leur bateau, Magnum et Higgins se retrouvent à la mer. Ils doivent regagner la terre ferme au plus vite car Higgins, blessée, a besoin de soins et ils sont poursuivis…



« La mort d’un mentor » : Quand les dobermans de Higgins apportent à Magnum un tibia humain déterré dans la forêt, Katsumoto fait le lien avec la disparition de son ancien mentor, Stanley Tak, dont la trace n’a jamais été retrouvée. Retiré de l’afffaire car trop impliqué émotionellement, Katsumoto fait équipe avec Magnum afin d’élucider cette affaire.

« Je soussigné mort et enterré » : Magnum est contraint de loger hors de la maison d’amis à cause d’une invasion de termites. Il choisit le canapé du salon au grand dam d’Higgins qui lui signale qu’une enveloppe à son nom l’attend dans le bureau. Celle-ci contient dix mille dollars que son nouveau client, Larry Hayes, lui propose pour enquêter sur son propre meurtre… En effet, Larry Hayes est mort depuis douze heures ! Une telle somme dans les mains de Thomas Magnum est un évènement si rare que ses créanciers se manifestent très vite. Entre les réparations de la Ferrari, les pleins de carburant de l’hélicoptère et les multiples billets distribués à droite et à gauche par ses amis en son nom lors de ses enquêtes, que restera-t-il des dix mille dollars ?

De nouveau en tête des audiences ce soir ?

Si Magnum n’a pas affolé les courbes de l’audimat, il a souvent permis à TF1 de se classer en tête des audiences du mardi soir. Enfin sauf la semaine dernière où la série s’est fait griller la politesse par le téléfilm inédit de France 3 « Prière d’enquêter ». Ainsi la semaine dernière les deux premiers épisodes de Magnum ont réuni 3.07 millions de fans soit 15.3% des téléspectateurs. La chaîne était en seconde position sur l’ensemble du public mais leader auprès des femmes responsables des achats de moins de cinquante ans avec 21.4 % de pda sur cette cible si prisée par les annonceurs.

#Audiences @TF1 📌 La soirée #Magnum leader FRDA-50a hier soir avec 22% de pda (moyenne 3 épisodes) et 3.4M de tvsp pour le 1er épisode. ▶️ RDV en replay @MYTF1 https://t.co/tDASXqQva5

✅ et mardi prochain @TF1 pic.twitter.com/9emdmsZquE — TF1 Pro (@TF1Pro) February 5, 2020

