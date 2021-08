« Magnum » du 10 août 2021 : 4 épisodes à la suite ce soir sur TF1 (saison 3)

5 ( 4 )

« Magnum » du 10 Août 2021. Suite de la saison 3 inédite de la série « Magnum » ce soir sur TF1 dès 21h05 sur la chaîne. Rendez-vous également en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.



Annonces



Annonces



Annonces





« Magnum » du 10 août 2021 : vos 4 épisodes de ce soir

Retour de bâton

Lorsque Higgins est enlevée par un mystérieux ravisseur, Magnum découvre que l’un de ses anciens clients, qu’il avait mis en prison, a décidé de se venger de lui. En parallèle, Suzy, la nouvelle employée du restaurant de Rick qui est amoureux d’elle, fait le premier pas et invite ce dernier à danser.

Un week-end romantique

Higgins profite de quelques jours de vacances dans un hôtel d’Oahu avec Ethan. Mais un des clients de l’hôtel leur demande de l’aide pour retrouver la bague de fiançailles qu’il devait offrir à sa petite amie. De son côté, Magnum est engagé par une jeune femme qui a découvert une enveloppe remplie d’argent sur son pare-brise. L’écriture semble être celle de son mari, or ce dernier est supposé être en opération en Afghanistan et ne doit pas rentrer avant plusieurs semaines…



Annonces





Nom d’un chien

Magnum et Higgins, pour retrouver un chien, doivent d’abord retrouver la voiture volée dans laquelle il se trouve. Ils découvrent rapidement que le voleur de la voiture tentait d’échapper à de dangereux truands, mandatés par un milliardaire chinois à la recherche d’une chose très particulière… Dans le même temps, TC, victime d’une fausse plainte en justice, demande l’aide de Jin, lui-même escroc notoire, pour déjouer ce piège.

Jardins secrets

Une femme fait appel à Higgins et Magnum pour enquêter sur le meurtre dont elle a été témoin. La victime est son amant. Pour cette raison, elle refuse d’aller voir la police, un choix qui fait s’opposer les deux opinions de Magnum et Higgins. Rick quant à lui rend visite à son vieil ami Pic à glace en prison, mais l’état de santé de ce dernier est très alarmant et ses jours sont comptés…

« Magnum » revient ce soir sur TF1 dès 21h05.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note

Liens sponsorisés