« N’oubliez pas les paroles » du 10 février : une semaine de règne pour Séverine et 74.000 euros de gains !

« N’oubliez pas les paroles » du 10 février 2020. Il y a tout juste une semaine, Séverine détrônait Margaux et faisait ainsi tomber la plus grande championne de tous les temps de « N’oubliez pas les paroles ». Et on peut dire aujourd’hui qu’elle n’a pas volé sa victoire. Une semaine plus tard, elle est toujours et enchaîne les victoires…



« N’oubliez pas les paroles » du 10 février : deux victoires de plus !

Hier soir, lundi 10 février 2020, Séverine a remporté deux nouvelles victoires, soit un total de 12 depuis le début de son parcours entamé lundi dernier.

Si dans le premier numéro, notre maestro en titre n’a pas gagné le moindre centime, elle s’est bien rattrapée dans le second en remportant la somme maximale, à savoir 20.000 euros.



Au total, et après 12 victoires, Séverine affiche déjà la très belle somme de 74.000 euros.

Bref, et pour faire court, on peut dire que Séverine n’a pas volé sa place et mérite largement son micro d’argent.

Accès aux replay

🎤 Accès direct au replay de l’émission de 18h40 en suivant ce lien

🎤 Accès direct au replay de l’émission de 19h20 en suivant ce lien

Toujours un carton d’audience

On aurait pu penser que l’élimination de Margaux allait nuire à l’audience du programme. Que neni ! Les fidèles sont toujours là et le jeu continue de s’adjuger la première place des audiences sur la case de l’access avant 20 heures.

Vendredi soir les deux numéros se sont adjugés la médaille d’or avec jusqu’à 3.6 millions de fidèles et près de 20% de part de marché sur l’ensemble du public.

#Audiences 📈🖥 @France2tv Hier leader 🔝sur leur tranche horaire de diffusion pour les 2 numéros #NOPLP @Nagui

▶️ 1er : avec 17.2% et près de 2,5 M de tvsp

▶️ 2ème: avec 19.5% et près de de 3,6 M de tvsp @NOPLPoff 🎤 pic.twitter.com/xiQpQ9lyAN — France2ServicePresse (@France2_Presse) February 8, 2020

