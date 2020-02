Plus belle la vie en avance : Millard se rapproche de Baptiste (vidéo PBLV épisode n°3991)

ANNONCES





Lundi prochain dans votre feuilleton quotidien marseillais « Plus belle la vie », Millard rode au Mistral, au nez et à la barbe de Léo… Au bar du Mistral, sous les yeux de Roland à qui Léo a tout raconté, Millard se rapproche de Baptiste…

En effet, Millard commence à parler art avec Baptiste et s’installe à sa table…



ANNONCES





Roland les observe et s’inquiète pour son petit-fils. Il ne trouve pas d’autre moyen que de demander à Baptiste d’aller lui acheter des citrons en urgence…

Léo réussira-t-il à empêcher Millard de repasser à l’acte ?



ANNONCES





Un extrait de l’épisode de PBLV de lundi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.

Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 3991 du 10 février 2020

A lire aussi : EXCLU Plus belle la vie en avance : Emilie et Kevin se séparent, Léo en danger, Jean-Paul et Ariane traumatisés (infos PBLV ) en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Aucun vote actuellement

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES