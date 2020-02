« Burger Quiz » : les invités du 12 février 2020 avec Alain Chabat (vidéo)

ANNONCES





« Burger Quiz » : les invités du 12 février 2020 . Nouveau numéro inédit de « Burger Quiz » en vue. Rendez-vous ce mercredi 12 février 2020 dès 21h15 sur TMC mais aussi en replay et streaming sur MYTF1/TMC.



ANNONCES





Un service exceptionnel orchestré de main de maître par le seul et l’unique Alain Chabat !

Toujours dans un décor de fast-food, Ketchup et Mayo, deux équipes composées d’un candidat anonyme accompagné de deux personnalités, s’opposeront dans un face à face de questions. L’enjeu pour chacune des équipes est d’obtenir un maximum de « Miam ». Pour cela, une série de 4 manches « alléchantes » : « Les Nuggets », « Le Sel ou le Poivre », « Les Menus » et « L’Addition » avec son mythique « Cheesebuzzer ». Le premier trio à totaliser 25 « Miam » affrontera la dernière épreuve « Le Burger de la Mort ». A la clé, de nombreux cadeaux à remporter…



ANNONCES





« Burger Quiz » : les invités du 12 février 2020

Et pour ce service exceptionnel de « Burger Quiz » Alain Chabat recevra Omar Sy, Bérénice Béjo, Michel Hazanavicius et François Damiens à l’occasion de la sortie du film « Le Prince Oublié » qui sortira justement en salles le 12 février !

Vidéo bande-annonce

Histoire de se mettre déjà dans l’ambiance, voici la bande-annonce de votre programme…

À propos du film « Le prince oublié »

« Le Prince oublié » est le nouveau film de Michel HAZANVICIUS (OSS117,, The Artist). Au casting Omar Sy, François Damiens, Bérénice Bejo, ou bien encore Théo Hellermann.

Dans ce film le réalisateur va nous plonger dans un monde extraordinaire… Avant de découvrir les premières images, on plante le décor du film qui s’est choisi comme slogan « Grandir est la plus belle des aventures ».

Le synopsis du film

Djibi vit seul avec Sofia, sa fille de 8 ans. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir. Lorsque Sofia s’endort, ces récits extraordinaires prennent vie quelque part dans un monde imaginaire peuplé de chevaliers, pirates et autres dragons. Dans ce monde qui n’appartient qu’à eux, Sofia est toujours la princesse à sauver, et le courageux Prince n’est autre que Djibi lui-même.

Mais 3 ans plus tard, l’entrée de Sofia au collège va marquer la fin de son enfance. Au grand désespoir de son père, elle n’a plus besoin de ses histoires le soir. D’un côté, Djibi va alors devoir accepter que sa fille grandisse et s’éloigne de lui. De l’autre, dans le Monde des histoires, le Prince va devoir affronter la plus épique de toutes ses aventures. Trouver son destin dans un monde où il n’a plus sa place…

« Le Prince oublié » : la bande-annonce

1er teaser officiel du

PRINCE OUBLIÉ 👑

de Michel HAZANVICIUS (The Artist)

avec #BereniceBejo #FrancoisDamiens

AU CINÉMA LE 12 FÉVRIER pic.twitter.com/MEVgYR7gJx — Omar Sy (@OmarSy) November 24, 2019

Rendez-vous au cinéma ce mercredi 12 février 2020 pour découvrir « Le Prince oublié » et le soir même sur TMC pour ce numéro exceptionnel de « Burger Quiz » !

4.84 / 5 ( 19 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES