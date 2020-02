Demain nous appartient spoiler : Flore retrouve Bart (VIDEO)

ANNONCES





Flore va-t-elle finalement réussir à pardonner à Bart dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient » ? Alors que le jeune homme a préféré quitter Sète pour démarrer une nouvelle vie seul, dans quelques jours Flore va le retrouver et faire un premier pas vers lui…

Des retrouvailles remplies d’émotion pour la mère et le fils ! Et Flore est bien décidée à aider Bart à surmonter cette terrible épreuve, elle lui assure qu’ensemble ils vont s’en sortir.



Flore a fait le vide dans sa tête à propos de Bart. Désormais, elle veut faire abstraction de ce qu’il s’est passé et retrouver son fils. Bien décidée à renouer le lien avec Bart, Flore se rend à Béziers où son fils s’est installé. Elle est venue s’excuser de son attitude, de ne pas l’avoir cru et de l’avoir lâché quand il a été emprisonné. La mère et le fils sont totalement perdus mais prennent enfin le temps de se parler. Quelle sera la suite de leur relation malgré les événements passés ?

Pour découvrir cette scène en avant-première, voici en vidéo les premières images de cette scène.



Demain nous appartient spoiler Flore et Bart se retrouvent

