Pascal Obispo en concert : la 100ème à l’Olympia, en direct, live et streaming sur TMC !

ANNONCES





Pascal Obispo en concert, c’est ce soir sur TMC ! Avis aux fans, et ils sont nombreux ! Ce soir sur TMC, découvrez le final de la dernière tournée de Pascal Obispo. Une 100ème représentation depuis la salle mythique de l’Olympia à Paris et pour un show démesuré !



ANNONCES





Au programme des titres de son dernier album bien sûr, mais pas que… Anciens tubes, reprises, hommages et de nombreuses surprises sont également annoncés.

À propos

Coach très investi dans « The Voice 2020 », Pascal Obispo est une personnalité incontournable de la chanson française qui transforme en or tout ce qu’il touche. Musicien, compositeur et chanteur au talent exceptionnel, l’artiste aux 5 millions d’albums vendus révélait en octobre 2018 son dixième album studio Obispo avec des sonorités toujours autant fédératrices, à la fois pop et rock, son ADN musical. Un disque riche en collaborations avec les participations de Benjamin Biolay, Calogero, Christophe, Isabelle Adjani, Youssou’n’Dour, Philippe Pascal… et d’autres invités.

En partie réalisé par Benjamin Biolay et Pierre Jaconelli, ce nouvel album éponyme est aussi l’occasion pour Pascal Obispo de signer la majorité de ses textes. Depuis un an, Pascal Obispo a sillonné les routes de France et de Belgique avec ses musiciens pour offrir une nouvelle tournée à guichets fermés à son public riche de ses plus grands succès et de ses nouvelles chansons.



ANNONCES





Et c’est sur TMC qu’il a choisi de partager sa dernière date !

Pascal Obispo en concert : comment suivre le concert en direct, live et streaming ?

Vous voulez vivre ce concert comms si vous étiez ? Rien de plus simple…

Pour ne pas en perdre une seule miette, branchez-vous sur TMC dès 21h15.

Vous n’êtes pas à la maison ? Pas de problème ! Si vous avez un appareil connecté, connectez-vous sur MYTF1/TMC et suivez le concert en direct, live et streaming. Le replay prendra ensuite le relais pour une durée de 7 jours.

Vidéo

Et pour vous mettre un peu dans l’ambiance, voici quelques images de la 99ème date… C’était il y a quelques jours à peine du côté d’Épinay-sur-Seine.

Concert n’99 Merci #epinaysurseine la der mardi ! A la tv aussi @tmc 👑🙏🎸❤️💋 Merci pour ce dimanche familial !❤️❤️❤️ Donc n’oubliez pas le final le

4 février en direct sur TMC le Concert de la 100eme !Direct #Olympia#onestpasseulsurlaterre #rock #pascalalabasse 🎸 pic.twitter.com/J70Iy7oihm — pascal obispo (@ObispoPascal) February 3, 2020

4.8 / 5 ( 20 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES