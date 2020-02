Un si grand soleil en avance : Emmy manipulée par Eliott (résumé + vidéo épisode n°377 du 4 février 2020)

ANNONCES





Il y a du rapprochement dans l’air ce soir dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ! En effet, manipulée par Eliott, Emmy se rapproche dangereusement de lui…

Un nouvel épisode de votre feuilleton à retrouver à partir de 20h40 ce soir sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV



Un si grand soleil résumé de l’épisode 377

Eliott surveille Emmy via le logiciel espion qu’il a installé sur son téléphone. Résultat, il a intercepté un échange de sms avec une amie, dans laquelle Emmy reprochait le manque d’élégance d’Eliott… C’est donc habillé sur son 31 qu’il la trouve et le charme opère… Emmy semble prête à succomber !

Et tandis que Camille est attrapée la main dans le sac, Manon est obligée de prendre partie…



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 4 février

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h40 sur France 2.

>>> Pour aller plus loin encore, découvrez les spoilers jusqu’au 14 février 2020 en suivant ce lien.

